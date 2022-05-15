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Юрген Клопп повторил достижение Алекса Фергюсона

Юрген Клопп повторил достижение Алекса Фергюсона "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси" (0:0; 6:5) и выиграл Кубок Англии.
Футбол
15 мая 2022 г. 00:31
Юрген Клопп повторил достижение Алекса Фергюсона

"Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси" (0:0; 6:5) и выиграл Кубок Англии.

Как передает Report со ссылкой на Opta Sports, для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первый подобный трофей в карьере. Это позволило немецкому специалисту повторить достижение сэра Алекса Фергюсона.

Немецкий специалист стал лишь вторым тренером в мире после Фергюсона, который выиграл с одной английской командой Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги и чемпионат Англии.

80-летний Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год, выиграв с командой 38 трофеев.

54-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году и с тех пор завоевал вместе с командой шесть трофеев.

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