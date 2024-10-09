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Юрген Клопп получил новую должность

Юрген Клопп получил новую должность Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп будет руководить футбольными операциями в компании Red Bull.
Футбол
9 октября 2024 г. 14:15
Юрген Клопп получил новую должность

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп будет руководить футбольными операциями в компании Red Bull.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky Sports.

Он приступит к работе в новой должности 1 января 2025 года. Клопп будет консультировать все команды системы Red Bull, в частности, немецкий "Лейпциг", австрийский "Зальцбург" и американский "Нью‑Йорк".

Отмечается, что в соглашении есть опция о досрочном расторжении. Это произойдет, если у Клоппа появится возможность стать главным тренером сборной Германии.

Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015-го по 2024-й. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, дважды Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке Yurgen Klopp özünə yeni iş tapıb

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