Юрген Клопп опроверг слухи о переходе в "Рому"

Немецкий специалист Юрген Клопп назвал "чепухой" слухи о возможном назначении на пост главного тренера итальянской "Ромы". Он заявил, что в ближайшие годы не собирается возглавлять ни один клуб.

Немецкий специалист Юрген Клопп назвал "чепухой" слухи о возможном назначении на пост главного тренера итальянской "Ромы". Он заявил, что в ближайшие годы не собирается возглавлять ни один клуб.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети написал корреспондент The Athletic Джеймс Пирс.

"Я не собираюсь тренировать "Рому". Если вы услышите, что я решил возглавить какую-либо команду в ближайшие годы — это полная чепуха".

Ранее в прессе Клоппа связывали не только с "Ромой", но и с мадридским "Реалом".

Напомним, Юрген Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла восемь трофеев, включая Премьер-лигу, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Благодаря своей харизме, стилю и отношению к болельщикам он стал культовой фигурой в истории клуба. После ухода из "Ливерпуля" он также заявил, что не намерен тренировать никакую другую команду в Англии.