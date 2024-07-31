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Юрген Клопп объявил о завершении тренерской карьеры

Юрген Клопп объявил о завершении тренерской карьеры На сегодня моя работа в качестве тренера завершена. Я ушёл не по своей прихоти, это было общее решение. Просто пришло время отойти в сторону и оставить работу позади.
Футбол
31 июля 2024 г. 22:29
Юрген Клопп объявил о завершении тренерской карьеры

На сегодня моя работа в качестве тренера завершена. Я ушёл не по своей прихоти, это было общее решение. Просто пришло время отойти в сторону и оставить работу позади.

Как передает Report, об этом заявил немецкий футбольный тренер Юрген Клопп в интервью Sky Sport.

Он возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год и завоевал с английским клубом восемь трофеев, включая Лигу чемпионов и АПЛ. На посту главного тренера мерсисайдцев Клоппа сменил Арне Слот.

Немец также ответил на вопрос, планирует ли он вернуться к тренерским обязанностям.

"На данный момент я бы исключил это. Давайте посмотрим, как будут обстоять дела через несколько месяцев", — отметил он.

Клопп на протяжении своей тренерской карьеры возглавлял такие клубы, как "Майнц" и дортмундская "Боруссия". Последнюю он дважды приводил к победе в Бундеслиге и выводил в финал Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Yurgen Klopp məşqçilik karyerasını sonlandırıb

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