Юрген Клопп может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Хави может покинуть каталонский клуб.
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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых в лице президента клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку провели встречу для того, чтобы оценить работу Хави и обсудить целесообразность его увольнения.
После 17 туров "Барселона" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстаёт на девять очков. Также под руководством Хави "Барселона" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.