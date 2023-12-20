Юрген Клопп может возглавить "Барселону"

Главный тренер «Барселоны» Хави может покинуть каталонский клуб.

Главный тренер "Барселоны" Хави может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на El Nacional, сменить Хави в "Барселоне" может наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий специалист часто общается с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой. Клопп находится на вершине шорт-листа среди тренеров, который уже начали составлять в "Барселоне".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых в лице президента клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку провели встречу для того, чтобы оценить работу Хави и обсудить целесообразность его увольнения.

После 17 туров "Барселона" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстаёт на девять очков. Также под руководством Хави "Барселона" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.