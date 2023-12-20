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Юрген Клопп может возглавить "Барселону"

Юрген Клопп может возглавить "Барселону" Главный тренер «Барселоны» Хави может покинуть каталонский клуб.
Футбол
20 декабря 2023 г. 08:25
Юрген Клопп может возглавить Барселону

Главный тренер "Барселоны" Хави может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на El Nacional, сменить Хави в "Барселоне" может наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий специалист часто общается с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой. Клопп находится на вершине шорт-листа среди тренеров, который уже начали составлять в "Барселоне".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых в лице президента клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку провели встречу для того, чтобы оценить работу Хави и обсудить целесообразность его увольнения.

После 17 туров "Барселона" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстаёт на девять очков. Также под руководством Хави "Барселона" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

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