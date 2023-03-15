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Юрген Клопп: Даже если шанс "Ливерпуля" 1%, мы должны попытаться

Юрген Клопп: Даже если шанс "Ливерпуля" 1%, мы должны попытаться Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал мизерными шансы в ответном матче с "Реалом".
Футбол
15 марта 2023 г. 07:12
Юрген Клопп: Даже если шанс Ливерпуля 1%, мы должны попытаться

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал мизерными шансы в ответном матче с "Реалом".

Как передает Report, сегодня в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

"Три недели назад, после первой игры, я сказал, что "Реал" уже прошел дальше. Но мы знаем, что есть матч, который нужно сыграть. Даже если шанс в 1%, мы должны попытаться.

Если мы способны удивить самих себя в негативном ключе, то и в позитивном можем. Понятно, что мы приехали в Мадрид не со словами: "Берегитесь, мы идем". Но мы здесь, чтобы выиграть этот матч.

В первом матче во втором тайме проблемой для нас стали контратаки. Мы не могли нейтрализовать Винисиуса и Бензема насовсем, но долгое время нам это удавалось.

С точки зрения тактики, нам нужно действовать очень активно – с мячом и без него. Прессинг полузащиты должен быть выдающимся. Мы должны рисковать, но избегать контратак.

Нам нечего терять. Это лучше, чем когда можешь потерять все. Мы можем проиграть отдельный матч, мы это уже видели, нам это не нравится. Я бы предпочел ситуацию Карло Анчелотти, когда нужно защитить преимущество в три гола.

"Реал" никогда не теряет уверенности в себе, это огромный навык для команды. Ничто не может негативно сказаться на них. Это абсолютно восхитительно. Все дело в менталитете. Я их уважаю, фантастическая команда", – сказал Клопп.

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Версия на азербайджанском языке Klopp “Real Madrid”ə qarşı oyunda qələbəyə ümidini itirmir

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