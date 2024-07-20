Юный вундеркинд Милана подписал первый профессиональный контракт с клубом

Нападающий Милана Франческо Камарда подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

Нападающий Милана Франческо Камарда подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "россонери", соглашение с 16-летним форвардом рассчитано до июня 2027 года.

Камарда дебютировал в Серии A в матче против "Фиорентины" 25 ноября 2023 года и стал самым молодым футболистом, сыгравшим в чемпионате Италии. На тот момент футболисту было 15 лет, 8 месяцев и 16 дней.

В прошлом сезоне Камарда сыграл 2 матча в чемпионате Италии, проведя на поле в общей сложности 12 минут. За юношескую команду "Милана" он провел 41 матч и забил 14 голов.

В составе молодежной сборной Италии форвард стал чемпионом Европы среди игроков до 17 лет, став лучшим игроком турнира.