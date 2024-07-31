Юный футболист Второй Бундеслиги погиб в результате несчастного случая

Футболист юношеской команды второй немецкой футбольной бундеслиги "Фортуна" (Дюссельдорф) Ньютон Опоку‑Менса скончался в результате несчастного случая в Дуйсбурге.

Футболист юношеской команды второй немецкой футбольной бундеслиги "Фортуна" (Дюссельдорф) Ньютон Опоку‑Менса скончался в результате несчастного случая в Дуйсбурге.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Мы глубоко потрясены и не можем поверить в эту новость. Ньютон был молодым человеком, который воплотил свою мечту в жизнь, но умер слишком рано. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ньютона, а также всем товарищам по команде", - сказал спортивный директор клуба Клаус Аллофс.

В знак траура "Фортуна" приостановила тренировки и игры всех юношеских команд.

По данным немецких СМИ, экстренные службы были вызваны на место происшествия после того, как молодой человек ушел под воду и не вынырнул. К розыску подключились спасатели из числа волонтеров и профессиональных пожарных. Спустя короткое время водолазы нашли подростка, немедленно реанимировали его и доставили в больницу. Однако, парень умер в больнице в тот же вечер.