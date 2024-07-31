О нас

Юный футболист Второй Бундеслиги погиб в результате несчастного случая

Юный футболист Второй Бундеслиги погиб в результате несчастного случая Футболист юношеской команды второй немецкой футбольной бундеслиги "Фортуна" (Дюссельдорф) Ньютон Опоку‑Менса скончался в результате несчастного случая в Дуйсбурге.
Футбол
31 июля 2024 г. 22:11
Юный футболист Второй Бундеслиги погиб в результате несчастного случая

Футболист юношеской команды второй немецкой футбольной бундеслиги "Фортуна" (Дюссельдорф) Ньютон Опоку‑Менса скончался в результате несчастного случая в Дуйсбурге.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Мы глубоко потрясены и не можем поверить в эту новость. Ньютон был молодым человеком, который воплотил свою мечту в жизнь, но умер слишком рано. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ньютона, а также всем товарищам по команде", - сказал спортивный директор клуба Клаус Аллофс.

В знак траура "Фортуна" приостановила тренировки и игры всех юношеских команд.

По данным немецких СМИ, экстренные службы были вызваны на место происшествия после того, как молодой человек ушел под воду и не вынырнул. К розыску подключились спасатели из числа волонтеров и профессиональных пожарных. Спустя короткое время водолазы нашли подростка, немедленно реанимировали его и доставили в больницу. Однако, парень умер в больнице в тот же вечер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniya II Bundesliqa klubunun 17 yaşlı futbolçusu göldə boğulub

Другие новости из категории

Гурбан Гурбанов вошел в список тренеров, которые провели больше всего игр в XXI веке
Гурбан Гурбанов вошел в список тренеров, которые провели больше всего игр в XXI веке
31 июля 2024 г. 17:50
Главный тренер Линкольна: Карабах был очень силен
Главный тренер "Линкольна": "Карабах" был очень силен
30 июля 2024 г. 23:20
Гурбан Гурбанов заявил, что его подопечные сегодня сыграли в аккуратный футбол
Гурбан Гурбанов заявил, что его подопечные сегодня сыграли в "аккуратный футбол"
30 июля 2024 г. 22:58
Лига чемпионов УЕФА: Карабах разгромил гибралтарский Линкольн в ответном матче
ФотоЛига чемпионов УЕФА: "Карабах" разгромил гибралтарский "Линкольн" в ответном матче
30 июля 2024 г. 22:01
Лига чемпионов: Карабах сегодня проведет в Баку ответный матч
Лига чемпионов: "Карабах" сегодня проведет в Баку ответный матч
30 июля 2024 г. 09:43
Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино
ФотоРовшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино
29 июля 2024 г. 19:30
Лига конференций УЕФА: На матч Сабах - Маккаби продано 3 тысячи билетов
Лига конференций УЕФА: На матч "Сабах" - "Маккаби" продано 3 тысячи билетов
29 июля 2024 г. 19:16
Главный специалист АФФА назначена на матч грузинского клуба
Главный специалист АФФА назначена на матч грузинского клуба
29 июля 2024 г. 10:27
Ливерпуль отказался продавать полузащитника Марселю
"Ливерпуль" отказался продавать полузащитника "Марселю"
29 июля 2024 г. 01:46
Английский Ливерпуль обыграл в товарищеском матче испанский Бетис
ВидеоАнглийский "Ливерпуль" обыграл в товарищеском матче испанский "Бетис"
27 июля 2024 г. 06:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi