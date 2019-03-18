Юные футболистки сборных России и Швейцарии устроили драку - ВИДЕО

В матче элитного раунда чемпионата Европы женская юниорская сборная России уступила команде Швейцарии (2:4).

Как сообщает Report, во время игры между футболистками Дианой Памен и Эллой Люштина завязалась потасовка, которая закончилась удалениями соперниц. В начале второго тайма капитан сборной Швейцарии Элла Люштина не захотела отдавать мяч сопернице. Капитан сборной России Диана Памен отняла у Люштины мяч, после чего завязалась драка.

Уступив команде Швейцарии, россиянки заняли последнее место в группе элитного раунда и не пробились в финальную часть турнира.