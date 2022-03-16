Юношеская сборная Азербайджана по футболу сыграет с командой Мальты

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) проведет товарищеские матчи против Мальты.

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) проведет товарищеские матчи против Мальты.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, первый матч состоится 23 марта, а следующий - через пять дней. Оба матча будут проведены во время сборов национальной команды в Мальте с 23 по 29 марта.

Азербайджанская сборная начнет подготовку 21 марта в Баку. На 3-дневный сбор приглашены 23 игрока.

Отметим, что основная сборная Азербайджана проверит свои силы в товарищеском матче с Мальтой. Матч состоится 25 марта.