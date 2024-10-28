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Юношеская сборная Азербайджана по футболу проиграла коллективу из Турции

Юношеская сборная Азербайджана по футболу проиграла коллективу из Турции Игроки сборной Азербайджана по футболу U-15, находящиеся на сборах в Габале, уступили в товарищеском матче сверстникам из Турции.
Футбол
28 октября 2024 г. 21:08
Юношеская сборная Азербайджана по футболу проиграла коллективу из Турции

Игроки сборной Азербайджана по футболу U-15, находящиеся на сборах в Габале, уступили в товарищеском матче сверстникам из Турции.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 0:2.

В состав азербайджанской сборной вошли Билал Гаджиев, Мехди Исмаилов, Вагиф Набиев, Угур Гурбанлы (К), Роман Фарзали, Тунар Байрамов (Вагиф Мамедли, 58), Тунар Аскерзаде (Юсиф Оруджалиев, 58), Нихад Гусейнзаде (Мирза Мамедли, 84), Омар Косаев (Реван Мамедов, 78), Али Баширов, Руслан Абилов (Джавидан Ализаде, 46).

Отметим, что второй товарищеский матч между командами состоится 31 октября.

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