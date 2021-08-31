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Юношеская лига УЕФА: Сегодня определится соперник "Габалы"

Юношеская лига УЕФА: Сегодня определится соперник "Габалы" Сегодня состоится жеребьевка первого этапа Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА
Футбол
31 августа 2021 г. 07:36
Юношеская лига УЕФА: Сегодня определится соперник Габалы

Сегодня состоится жеребьевка первого этапа Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Как сообщает Report, мероприятие стартует в 16:00 по бакинскому времени. Во время жеребьевки также станет известен соперник "Габалы".

Кроме азербайджанского клуба, в чемпионате за победу будут бороться "Депортиво Ла-Корунья" (Испания), "Кельн" (Германия), "Эмполи" (Италия), "Анже" (Франция), "Генк" (Бельгия), "АЗ" (Нидерланды), "Трабзонспор" (Турция), "Мидтьюлланд" (Дания), "Рейнджерс" (Шотландия), "Спарта" (Прага, Чехия), "АПОЭЛ" (Кипр), "ПАОК" (Греция), "Црвена звезда" (Сербия), "Хайдук" (Хорватия), "Хаммарбю" (Швеция), "Русенборг" (Норвегия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Кайрат" (Казахстан), "Минск" (Беларусь), "Септември" (София, Болгария), "Чиксереда" (Чехия), "Погон" (Польша), "Жилина" (Словакия), "Домжале" (Словения), "МТК" (Венгрия), "Жальгирис" (Литва), "Академия" (Албания), "Даугавпилс" (Латвия), "Шкендия" (Северная Македония), "Звезда" (Босния и Герцеговина) и "Сент Патрикс" (Ирландия).

Игры первого этапа пройдут 29 сентября, ответные матчи – 20 октября.

Отметим, что в сезоне 2020/2021 Юношескую лигу УЕФА отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда в квалификации "Габала" должна была встретиться со "Шкендией".

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Версия на азербайджанском языке UEFA Gənclər Liqası: "Qəbələ"nin rəqibi müəyyənləşir

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