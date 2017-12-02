Юнис Гусейнов: Нынешний "Кяпяз" находится на уровне первого дивизиона

Гянджа. 2 декабря. REPORT.AZ/ "На самом деле, об игре сказать нечего. Все налицо. "Сумгайыт" победил благодаря хорошей игре. Поздравляю".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Кяпяз" Юнис Гусейнов заявил на пресс-конференции после домашнего матча XIV тура Премьер-лиги Азербайджана с "Сумгайытом", в котором они проиграли со счетом 0:3.

52-летний специалист выразил недовольство командой: "Я не считаю игру 1/8 финала Кубка Азербайджана с "Бина ", где мы победили со счетом 3:0. Я остался недоволен игрой команды и в том матче, в котором мы одержали победу. "Кяпяз" под моим руководством в чемпионате в 2 матчах пропустил 9 голов. Это свидетельствует о том, что в команде слишком много недостатков. Нынешний "Кяпяз" находится на уровне первого Дивизиона. Я говорю об этом открыто. Игра команды в матче с "Бина", в котором победили со счётом 3:0 вовсе не отличалась от игры соперника первого дивизиона. Если бы это было не так, в чемпионате мы не пропустили бы 9 мячей в 2 матчах".

-Можно ли сказать, что вам надо изменить состав на 90 % в зимнем перерыве? Хватит ли на это материальных средств?

-Сегодня я впервые в раздевалке сказал футболистам, что в команде останется тот, кто покажет себя в кубке. Не проявит себя, уйдет. Только сегодня был такой разговор с командой. Так двигаться нельзя. Нужно проявить характер. Всем предоставляется шанс, но не оправдывают надежд. Ничего, в команде будет 13 футболистов, останутся только те, кто старается. Если потребуется, будем брать игроков из дублирующего состава. Но главное что в основной команде просто так никто не останется.