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"Юнайтед" и "Челси" сыграют в Лиге Чемпионов

"Юнайтед" и "Челси" сыграют в Лиге Чемпионов Англию в главном клубном турнире Европы также представят чемпион страны "Ливерпуль" и занявший второе место "Манчестер Сити". "Лестеру" и "Тоттенхэму", до последнего претендовавших на Лигу Чемпионов, придется пробовать свои силы в Лиге Европы
Футбол
26 июля 2020 г. 21:12
Юнайтед и Челси сыграют в Лиге Чемпионов

Завершился последний тур английской Премьер-лиги.

Как передает Report, основное внимание болельщиков приковал матч "Лестер" - "Манчестер Юнайтед". Победу в матче одержали манкунианцы благодаря голам Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда.

Таким образом "красные дьяволы" довели количество своих очков до 66 и забрали себе третью путевку в Лигу Чемпионов.

Четвертую путевку получил лондонский "Челси", который победил "Вулверхэмптон" с аналогичным счетом. В этой встрече голы забили Мейсон Маунт и Оливье Жиру.

Отметим, что Англию в главном клубном турнире Европы также представят чемпион страны "Ливерпуль" и занявший второе место "Манчестер Сити". "Лестеру" и "Тоттенхэму", до последнего претендовавших на Лигу Чемпионов, придется пробовать свои силы в Лиге Европы.

Клуб бывшего голкипера "Карабаха" Асмира Беговича "Борнмут", несмотря на выездную победу над "Эвертоном" со счетом 3:1, покинул элитный дивизион наряду с "Уотфордом" и "Норвичем".

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" və "Çelsi" Çempionlar Liqasında
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