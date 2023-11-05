Юбилейный гол Роналду принес "Аль‑Насру" победу

"Аль‑Наср" на своем поле одержал победу над клубом "Аль‑Халидж" в матче 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

"Аль‑Наср" на своем поле одержал победу над клубом "Аль‑Халидж" в матче 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Криштиану Роналду и Эмерик Ляпорт.

Для 38-летнего португальца этот забитый мяч стал 400‑м в карьере после 30‑летия. Всего в его активе 863 гола.

"Аль‑Наср" продлил свою беспроигрышную серию до 10 встреч. Команда Роналду набрала 28 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице. "Аль‑Халидж" занимает на 15‑е место, имея в активе 10 очков.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января. По контракту с клубом он получает €200 млн в год.