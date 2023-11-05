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Юбилейный гол Роналду принес "Аль‑Насру" победу

Юбилейный гол Роналду принес "Аль‑Насру" победу "Аль‑Наср" на своем поле одержал победу над клубом "Аль‑Халидж" в матче 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Футбол
5 ноября 2023 г. 01:44
Юбилейный гол Роналду принес Аль‑Насру победу

"АльНаср" на своем поле одержал победу над клубом "АльХалидж" в матче 12го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Криштиану Роналду и Эмерик Ляпорт.

Для 38-летнего португальца этот забитый мяч стал 400м в карьере после 30летия. Всего в его активе 863 гола.

"АльНаср" продлил свою беспроигрышную серию до 10 встреч. Команда Роналду набрала 28 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице. "АльХалидж" занимает на 15е место, имея в активе 10 очков.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января. По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

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