Йозеф Блаттер подал в суд на президента ФИФА

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что подаст в суд на организацию и ее действующего президента Джанни Инфантино.

Как сообщает Report, об этом 83-летний бывший швейцарский функционер заявил France Press.

Блаттер намерен оспорить информацию о том, что после чемпионата мира по футболу 2014 года он получил бонус в размере 10,6 млн евро.

По его словам, он также намерен получить компенсацию за моральный вред, который был ему нанесен в результате публикации информации, не соответствующей действительности.

Отметим, что Йозеф Блаттер в 1998 - 2015 годах был президентом ФИФА. В 2015 году решением Комитета этики структуры его освободили от занимаемой должности. Его на восемь лет отстранила от футбольной деятельности, затем срок отстранения был сокращен до шести лет.