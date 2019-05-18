​Яна Батыршина: Пусть Хэмилтон расскажет Клоппу, как прекрасно в Баку

"Если в Баку на протяжении многих лет на "Формулу" не боятся приезжать богатейшие и известные спортсмены мира, более того, контракт продлен до 2023 года, и они еще будут несколько лет приезжать, о какой опасности может идти речь?".

Как сообщает Report, посол чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку Яна Батыршина, которая наблюдает за ходом соревнований чемпионата Европы по художественной гимнастике на Национальной гимнастической арене, прокомментировала недовольство британцев в связи с организацией Лиги Европы УЕФА в Баку.

Она напомнила, что Льюис Хэмилтон также участвует в соревнованиях "Формулы": "Разве он не может позвонить Юргену Клоппу и сказать, что все в порядке? (смеется). Пусть позвонит и скажет, как прекрасно в Баку. Реально мне это смешно и странно. Как можно пропустить чисто английский финал? Конечно, они приедут. То же самое было на чемпионате мира в России в 2018 году, но англичане приехали и были в восторге. Они то же самое будут говорить о Баку".

Батыршина отметила, что является фанаткой клуба "Барселона", и для нее стало трагедией, что команда не вышла в финал Лиги чемпионов: "Я уверена, что финал пройдет на высоком уровне в Баку. Мне все равно, кто победит. Пусть победит сильнейший!".

Напомним, что несколько дней назад главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал тех, кто принял решение провести финал Лиги Европы в Азербайджане. "Что едят утром те, кто принял это решение?", - сказал он.

"Арсенал" и "Челси" встретятся в финале на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая.