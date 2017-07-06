Якуб Жезничак: Я очень счастлив, что являюсь одним из членом клуба "Карабах"

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Я очень счастлив, что являюсь членом лучшей азербайджанской команды - "Карабаха". Переход в эту команду для меня волнителен, так как предыдущие 13 лет я играл в схожей с "Карабахом" команде - "Легии".

Как сообщает Report, об этом в заявлении официальному сайту клуба сказал новый футболист "Карабаха" Якуб Жезничак.

30-летний польский центральный защитник отметил, что осознает, что болельщик ждет от него многого: "Как опытный футболист, я всеми силами окажу помощь "Карабаху". Я буду бороться в команде для достижения новых целей, чтобы в Лиге чемпионов этого сезона нам удалось занять еще более лучшие места. Я осознаю, что болельщики ждут от меня многого. Летом я участвовал на учебно-тренировочных сборах с моей бывшей командой "Легией" и считаю себя полностью готовым к новому сезону. Я выражаю признательность каждому, кто работает в "Карабахе", и всем болельщикам за радушный прием".

Отметим, что заключивший с "Карабахом" двухлетний контракт Якуб Жезничак будет выступать под номером 52.