Главный тренер "Нефтчи": Я живу в Азербайджане очень хорошо и чувствую себя комфортно

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Еще когда я был в "Шерифе", спортивный директор "Нефтчи" наблюдал за мной. Он связался со мной через итальянского менеджера. После нескольких встреч я согласился, так как это самая титулованная команда страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "İl Mattino" сказал главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин.

По словам Бордина, с этого года в Баку вместе с 16-месячной дочерью приехала его супруга, решившая жить здесь вместе с мужем. Двое других детей П.Бордина остались в Италии: "Столица Азербайджана очень красива и достаточно современна. Здесь есть море, огромные парки. Не стоит забывать и Ичери шехер. В целом, я живу здесь очень хорошо и чувствую себя комфортно. В Азербайджане переменчивый климат. Сегодня идет снег, завтра - 10 градусов тепла. Неизменным остается только ветер".

54-летний специалист также коснулся ситуации в азербайджанском футболе: "Каждый клуб имеет современную базу. Уровень тренеров также хороший. "Карабах" обладает растущим бюджетом и важными игроками. В целом, азербайджанские футболисты сильны".

Отметим, что Роберто Бордин заключил с "Нефтчи" контракт 8 июня 2018 года.