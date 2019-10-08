Самир Абасов: Я покинул "Зиря" без компенсации

"Об этом вопросе нечего сказать, все объявлено на официальном сайте клуба. Позиция "Зиря" высказана. Такое бывает. Мы встретились, поговорили и пришли к согласию, что я должен уйти с работы".

Об этом Report заявил распрощавшийся с постом главного тренера "Зиря" Самир Абасов.

41-летний специалист сообщил, что подобного разговора не было после матча с "Габалой" в VII туре Премьер-лиги: "Разговор состоялся сегодня. Мы побеседовали с руководством. Я ушел без разговора о компенсации".

Отметим, что Самир Абасов занимал пост главного тренера "Зиря" с августа прошлого года. Под его руководством клуб завершил прошлый сезон Премьер-лиги на 5 месте. В текущем сезоне команда занимает 5 место после семи туров.