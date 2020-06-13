Стоичков: Я бы отдал свою "Золотую бутсу", чтобы увидеть Месси чемпионом мира

Бывший звездный форвард "Барселоны" Христо Стоичков выразил сожаление, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси не имеет в своем списке трофеев победы на чемпионате мира, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Чтобы увидеть Лео счастливым и чтобы он перестал страдать из-за отсутствия титула чемпиона мира, я бы отдал свою "Золотую бутсу", которую получил на чемпионате мира 1994 года", - сказал он.

"Тяжело повторить то, что сделал Месси в "Барселоне". С того момента, когда я увидел его 12-13 лет назад, и до сегодняшнего дня меня все удивляет. Для меня самое важное, что имеет Месси, - это его человеческое состояние: со своей семьей, детьми, друзьями", - рассказал Стоичков в интервью Super Deportivo Radio.