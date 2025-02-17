XXIII тур Премьер-лиги завершится двумя матчами

09:10

В Премьер-лиге Misli XXIII тур сегодня завершится двумя матчами.

Как сообщает Report, сначала "Кяпаз" примет "Шамахы".

Матч, который пройдет на городском стадионе Товуза, начнется в 16:00. Гянджинский клуб с 18 очками занимает 9-е место. У "Шамахы" в активе 20 очков, команда занимает 8-ое место.

На "ASCO Арене" сыграют "Сабаил" и "Сабах". Матч, который начнется в 19:00, будет судить Рашад Ахмедов. В настоящее время "Сабаил" с 16 очками занимает последнее, десятое, место в турнирной таблице. "Сабах" же с 31 очком находится на пятом месте.

Отметим, что в ранее проведенных матчах тура "Туран Товуз" победил "Араз Нахчыван", "Карабах" обыграл "Нефтчи", а "Сумгайыт" крупно уступил "Зиря".