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    Выяснилась причина смены главного тренера МОИК

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Выяснилась причина смены главного тренера Центрального спортивного клуба армии (МОИК - Mərkəzi Ordu İdman Klubu), выступающего в I Дивизионе Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, Рамиль Алиев подал в отставку по состоянию здоровья. На его пост назначен Азер Багиров.

    Руководство и коллектив Центрального спортивного клуба армии выразили Рамилю Алиеву признательность за напряженную и успешную деятельность и пожелали скорейшего выздоровления.

    Команда также пожелала Азеру Багирову успехов на новой должности.

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