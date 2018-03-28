Выяснилась причина смены главного тренера МОИК

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Выяснилась причина смены главного тренера Центрального спортивного клуба армии (МОИК - Mərkəzi Ordu İdman Klubu), выступающего в I Дивизионе Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, Рамиль Алиев подал в отставку по состоянию здоровья. На его пост назначен Азер Багиров.

Руководство и коллектив Центрального спортивного клуба армии выразили Рамилю Алиеву признательность за напряженную и успешную деятельность и пожелали скорейшего выздоровления.

Команда также пожелала Азеру Багирову успехов на новой должности.