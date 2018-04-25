Выяснилась причина продажи "Ромой" Мохамеда Салаха

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи признался, что римский клуб был вынужден продать нападающего Мохамеда Салаха в "Ливерпуль".

Как сообщает Report, 50-летний специалист отметил, что они были вынуждены это сделать из-за требований УЕФА: "Дело в том, что прошлым летом мы должны были его продать до 30 июня. Если бы мы не продали - не играли бы в полуфинале Лиги чемпионов.

Наши счета были под жестким контролем УЕФА. Когда я только пришел в "Рому", клубу сделали предложение размером 30 миллионов евро за Салаха, но затем мы подняли предложение до 50 миллионов евро с учетом бонусов. Тогда мы приняли лучшее решение. Я не ожидал, что после этого рынок сойдет с ума".

Напомним, что 25-летний форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в разгромной победе над своей бывшей командой "Ромой" (5:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Египтянин записал на свой счет два гола и две результативные передачи.