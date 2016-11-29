Выяснилась причина неучастия главного тренера сборной на матче "Карабах" - "Габала"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки не будет следить за матчем между "Карабахом" и "Габалой" в XIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом Report сообщил начальник Департамента информации и связей с общественностью Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Микаил Нариманоглу.

По его словам, из-за проблем в состоянии здоровья хорватский специалист не сможет присутствовать на матче: "В состоянии здоровья Просинечки возникли проблемы. Он простыл и поэтому не придет на стадион Azərsun Arena".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Габалой" начнется в 19:00.