Выяснены причины увольнения директора футбольной академии "Габала"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Стенли Брард уволился с поста директора футбольной академии "Габала". Об этом Report сообщил заместитель директора академии Наиль Керимов.

По его словам, голландский специалист за 6 месяцев до окончания срока договора получил предложение на должность спортивного директора японского клуба "Ногоя Грампус". Руководство "Габалы" дало положительный ответ на его запрос. Н.Керимов отметил, что до лета следующего года на эту должность новых назначений не будет.

По мнения заместителя директора, за время работы Стенли Брарда в "Габале" введены ряд новшеств в деятельность академии.

Отметим, что Стенли Брард руководил футбольной академией "Габала" с апреля 2013 года.

Спортивный клуб "Габала" выражает благодарность С.Брарду за услуги в развитии футбольной академии и желает ему новых успехов в будущей карьере.