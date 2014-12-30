Выступающие в национальной сборной футболисты "Габалы" пожаловались на травмы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ 2014 год остался в памяти выступающих в национальной сборной футболистов "Габалы" как "год травм".

Как сообщает Report, в интервью сайту клуба местные футболисты признались, что травмы, полученные в год лошади, отрицательно сказались на их карьере.

По словам вратаря Кямрана Агаева, из-за полученной травмы он подумывал даже завершить карьеру. Спортсмен добавил, что эти неприятности научили его выходить из сложных ситуаций и послужили причиной для продолжения карьеры в "Габале": "Пока ничего не потеряно. Если мы играем в футбол, значит есть и цель. В 2015 году желаю себе и моей команде достичь задуманной цели".

Защитник Руслан Амирджанов также заговорил о травмах. Он заявил, что уходящий год запомнился как успехами, так и неудачами. Напомнив о завоевании в прошлом сезоне серебряной медали в составе бакинского "Интера", защитник сказал, что травма спины перечеркнула всю радость успеха: "Эпидемия травм преследовала меня и в "Габале". Я играю в футбол уже три месяца. За всю свою карьеру мне впервые так сложно. Надеюсь, что все неприятности останутся в 2014 году. Желаю, чтобы 2015 год прошел спокойно и без травм. Пока наша команда не на желаемом уровне. Надо постараться, чтобы в 2015 году "Габала" заняла достойное место".

Полузащитник Руслан Абышов также отметил, что из-за частых травм не смог показать желаемую игру: "Не могу сказать, что с точки зрения карьеры 2014 год был удачным. Надеюсь, что 2015 год будет более успешным. Желаю себе, своему коллективу, семье и народу здоровья и побольше удачи".