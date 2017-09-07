Сегодня в продажу поступят билеты на матч "Карабах" - "Рома"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на продажу выставят билеты на матч между "Карабахом" и итальянским "Рома" в рамках группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу агдамцев в Facebook, билеты можно будет приобрести с 17:00 в центрах "Asan Xidmət", кассах Дворца Гейдара Алиева, торговых центрах 28 Mall, Gənclik Mall, Park Bulvar (фан-шоп "Карабаха"), пунктах на улицах М.Расулзаде, 3 (недалеко от кинотеатра "Азербайджан"), на проспекте Бюльбюля, улице Низами (близ кинотеатра "Низами"), ул. Узеира Гаджибекова, 69x (за Домом правительства), а также сделать онлайн-заказ через сайт iTicket.az.

При покупке билета и входе на территорию стадиона необходимо представить удостоверение личности. С одним удостоверением личности можно приобрести лишь один билет.

В зависимости от категории, стоимость билетов меняется в пределах 2-20 манатов. VIP билеты стоят 50 манатов.

Отметим, что предстоящий 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе матч "Карабах" - "Рома" начнется в 20:00.