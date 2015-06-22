​Выставлены на продажу билеты на матч суперкубка УЕФА

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты на предстоящий в Тбилиси матч суперкубка УЕФА по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, цены на билеты на встречу, которая состоится в "Dinamo Arena", делятся на 3 категории.

Они стоят 7 евро, 14 евро и 30 евро. На матче суперкубка встретятся победитель Лиги чемпионов - испанская команда "Барселона" и победитель Лиги Европы - команда "Севилия".

Отметим, что "Dinamo Arena" предусмотрена на 55 тыс. зрителей.

Предстоящий 11 августа матч "Барселона" - "Севилия" начнется в 23:45 по бакинскому времени.