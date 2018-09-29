Выставлены на продажу билеты на матч Азербайджан - Мальта

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты на домашнюю игру сборной Азербайджана со сборной Мальты в IV туре Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, болельщики с сегодняшнего дня могут приобрести билеты на матч, который состоится 14 октября на Бакинском олимпийском стадионе.

Цена на билеты по трем категориям составляет 2-5 манатов, VİP-места – 10 манатов.

Отметим, что национальная команда 11 октября в рамках III тура станет гостем Фарерских островов. Коллектив, которым руководит Гурбан Гурбанов, занял место в III группе Лиги D, в настоящее время находится на 3-м месте с 2-мя очками.