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Выросло количество потенциальных соперников "Нефтчи" и "Сабах"

Выросло количество потенциальных соперников "Нефтчи" и "Сабах" 10:20
Футбол
22 мая 2023 г. 10:53
Выросло количество потенциальных соперников Нефтчи и Сабах

Выросло количество потенциальных соперников "Нефтчи" и "Сабах" во втором квалификационном этапе Лиги Конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в этом раунде серьезное испытание ожидает "Сабах".

В число соперников коллектива во главе с Мурадом Мусаевым попали “Гент” (Бельгия), АПОЭЛ (Никосия, Кипр), “Бешикташ” (Турция), “Риека” (Хорватия) и “Стяуа”. Это значит, что "Бешикташ", который провел несколько дней назад благотворительный матч с "Сабах", может вновь приехать в Баку, но уже на официальную игру.

Указанные клубы могут составить конкуренцию еще одной команде, которая будет представлять Азербайджан в этом турнире. Потому что в эту же корзину попадут "Габала" или "Зира", которые завоюют путевку в еврокубки.

Кроме того, определились еще три возможных соперника "Нетфчи", а именно “Кечкемет” (Венгрия), “Борач” (Босния и Герцеговина) и “Челье” (Словения).

Отметим, что жеребьевка первого отборочного тура состоится 20 июня. Днем ​​позже состоится жеребьевка второго раунда. Азербайджанские клубы проведут свои первые игры 27 июля, а ответные матчи - 3 августа.

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” və “Sabah”ın potensial rəqibləri artıb: “Beşiktaş” yenidən Bakıya gələ bilər

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