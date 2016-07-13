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    Вынесен приговор армянскому спортсмену, убившему азербайджанского футболиста

    Отбывать наказание Тигран Чичакян будет в исправительной колонии строгого режима

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Суд в Екатеринбурге вынес приговор армянскому спортсмену, кандидату в мастера спорта по смешанным единоборствам (ММА) Тиграну Чичакяну. 

    Как сообщает Report, суд признал его виновным в убийстве азербайджанского футболиста Эмиля Гусейнова. 

    Т.Чичакян приговорен к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

    19 апреля прошлого года Чичакян находился возле кафе "У Саши" в уральской столице. Как выяснилось в ходе расследования, он нанес Эмилю Гусейнову не менее трех ударов ножом, от которых тот скончался на месте происшествия.

    Отметим, что за свою футбольную карьеру Эмиль Гусейнов играл в команде "Нефтчи" и ныне приостановивших деятельность клубах "Караван" и "Абшерон".

    Он выступал в качестве опорного полузащитника. После распада команды "Абшерон" в 2011 году Э.Гусейнов попрощался с футболом и уехал в Россию, где начал заниматься торговлей на рынке.  

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