​Выдвинута еще одна кандидатура на пост президента ФИФА

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Бывший директор по международным связям ФИФА и бывший заместитель генсека Джером Шампан выдвинул свою кандидатуру на пост президента футбольной структуры.

Как сообщает Report, Д.Шампан уже представил в ФИФА необходимые документы.

Он также направил 209 членам структуры программный документ на 7 страниц. Бывший функционер намерен обновить управленческую структуру ФИФА, бороться с неравенством, а также сократить количество мест, выделенных для Европы на чемпионате мира, и применить обращение к системе видеоповтора.

Пока желание стать президентом ФИФА официально изъявили президент УЕФА Мишель Платини, принц Иордании Али ибн Аль-Хусейн и бывший капитан сборной Тринидада и Тобаго Дэвид Нахид.

До 26 октября список может пополниться.

Отметим, что в настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении 9 функционеров ФИФА и 5 официальных лиц компаний, занимающихся спортивным маркетингом.

Прокуратура США предполагает, что они получили взятку в размере 150 млн. долларов. Из-за коррупционного скандала президент ФИФА Йозеф Блаттер, генсек Жером Вальке и президент УЕФА Мишель Платини отстранены от своих должностей на 90 дней.