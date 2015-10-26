Выдвинута еще одна кандидатура на выборах главы ФИФА

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити выдвинул кандидатуру на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что Билити получил поддержку пяти футбольных ассоциаций, необходимую для участия в выборах.

Срок подачи заявок истекает 26 октября.

Ранее свои кандидатуры выдвинули бывший капитан сборной Тринидада и Тобаго Дэвид Нахид, принц Иордании Али бин Аль- Хусейн, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) француз Мишель Платини, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань, глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) бахрейнский шейх Салман бин Ибрагима аль-Халифа. По данным британских СМИ, свою кандидатуру также выдвинет генсек УЕФА швейцарец Джанни Инфантино. Южноафриканец Токио Сексвале сообщил, что заручился поддержкой Южноафриканской федерации футбола (SAFA) и также выдвинет свою кандидатуру.

В конце мая в Цюрихе разгорелся крупный скандал с участием членов ФИФА. За несколько дней по запросу из США об экстрадиции швейцарские власти задержали семь высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции.

Президент ФИФА Йозеф Блаттер на конгрессе организации 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов. Выборы нового президента организации пройдут 26 февраля 2016 года.