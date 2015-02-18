Выдвинута новая кандидатура на членство в Исполнительном комитете АФФА

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Исполнительном комитете АФФА (ИК) на оставшееся вакантным после смерти Алекпера Мамедова место была выдвинута кандидатура Вагифа Садыгова.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ассоциации, кандидатура В.Садыгова была выдвинута клубом "Сумгайыт" в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), а из ПФЛ в ИК АФФА.

Выборы состоятся на предстоящей 6 марта очередной конференции АФФА.

Отметим, что, согласно уставу АФФА, членов в ИК избирают по соответствующему распределению входящих в членство АФФА организаций. По уставу, ПФЛ должна быть представлена в ИК четырьмя членами организации. В связи со смертью Алекпера Мамедова в настоящее время в ИК представлены 3 члена ПФЛ.