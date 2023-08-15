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Выделено более 600 билетов для болельщиков, желающих поддержать "Карабах" в Финляндии

Выделено более 600 билетов для болельщиков, желающих поддержать "Карабах" в Финляндии Обнародовано количество билетов, предназначенных для болельщиков, желающих поддержать чемпиона Азербайджана в матче ХИК (Финляндия) - "Карабах", который состоится в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Футбол
15 августа 2023 г. 14:42
Выделено более 600 билетов для болельщиков, желающих поддержать Карабах в Финляндии

Обнародовано количество билетов, предназначенных для болельщиков, желающих поддержать чемпиона Азербайджана в матче ХИК (Финляндия) - "Карабах", который состоится в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, отведенные для гостевой команды 626 билетов будут продаваться в день игры - 17 августа с 17:00 по местному времени на стадионе "Болт Арена", где будет проходить матч.

Стоимость билетов на сектора 113-114 составляет 20 евро.

Отметим, что продажа билетов осуществляется клубом ХИК. Первый матч между командами в Баку завершился победой "Карабаха" со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ”ı Finlandiyada dəstəkləmək istəyən azarkeşlər üçün ayrılmış biletlərin sayı açıqlanıb

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