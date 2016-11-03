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    Выделенные УЕФА средства перечислены на счета клубов "Карабах" и "Габала"

    Двум клубам выплачен бонус в сумме свыше 750 тыс. евро

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В бюджет клубов "Габала" и "Карабах", выступивших в групповом раунде турнира Евролиги УЕФА в сезоне 2015/2016, перечислены очередные финансовые средства. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, указанные средства являются бонусом, выделенным УЕФА в связи с участием обоих клубов в групповом раунде Евролиги в прошлом сезоне. 

    Выделенные европейской футбольной организацией средства поступили на счета клубов при посредничестве АФФА - на счет клуба "Карабах" - 376 952,00 евро, на счет клуба "Габала" - 376 814,00 евро.

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