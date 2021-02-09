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Выбежавший на поле в матче за Суперкубок ютубер арестован

Выбежавший на поле в матче за Суперкубок ютубер арестован Суд принял решение в отношении ютубера Али Абдулселама Йылмаза, который выбежал на поле во время матча Суперкубка УЕФА, проходящего в 2019 году в Стамбуле между английскими командами "Ливерпуль" и "Челси".
Футбол
9 февраля 2021 г. 15:30
Выбежавший на поле в матче за Суперкубок ютубер арестован

Суд принял решение в отношении ютубера Али Абдулселама Йылмаза, который выбежал на поле во время матча Суперкубка УЕФА, проходящего в 2019 году в Стамбуле между английскими командами "Ливерпуль" и "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, Йылмаз получил 1 год 8 месяцев тюрьмы.

Кроме того, запрещено его присутствие на спортивных соревнованиях в течение 1 года.

Другие подозреваемые - Эмре Дурмуш, Джантуг Озсой и Фуркан Яман - оправданы.

Состоявшаяся 14 августа на стадионе "Vodаfon Park" встреча завершилась ничьей (1:1). Для определения победителя была использована серия пенальти, так как представители Англии забили по голу в дополнительное время. "Ливерпуль" выиграл Суперкубок со счетом 5:4.

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Версия на азербайджанском языке Superkubok matçında meydana girən yutuber həbs olundu

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