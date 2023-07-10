Вусал Искендерли поедет в Ереван на игру с "Араратом"

Футболист сборной Азербайджана Вусал Искендерли, выступающий за албанский клуб "Эгнатия", примет участие в матче против армянского клуба "Арарата" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Футболист сборной Азербайджана Вусал Искендерли, выступающий за албанский клуб "Эгнатия", примет участие в матче против армянского клуба "Арарат" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом рассказал Report сам 28-летний полузащитник.

Он отметил, что билет на матч в Армении для него уже приобретен.

Вусал Искендерли подписал с "Эгнатией" контракт сроком на три года. Албанский клуб проведет первый матч против "Арарат" 13 июля, а ответная игра состоится через неделю на своем поле.