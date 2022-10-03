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«Вулверхэмптон» отправил в отставку главного тренера

«Вулверхэмптон» отправил в отставку главного тренера «Вулверхэмптон» принял решение об отставке Бруну Лаже с должности главного тренера команды.
Футбол
3 октября 2022 г. 07:58
«Вулверхэмптон» отправил в отставку главного тренера

«Вулверхэмптон» принял решение об отставке Бруну Лаже с должности главного тренера команды.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

«Хотим поблагодарить Бруну и его штаб за все усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего», — говорится в сообщении «волков».

На старте сезона «волки» одержали только 1 победу в 8 матчах. Команда набрала 6 очков и находится на грани зоны вылета.

Отметим, что этим летом «Вулверхэмптон» потратил 100 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

Следующий матч АПЛ «Вулверхэмптон» проведет 8 октября — против «Челси» на поле соперника.

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