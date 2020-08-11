Второй случай заражения коронавирусом выявлен у футболистов "Фейенорда"

В нидерландском "Фейенорде" зафиксирован второй случай заражения коронавирусом среди футболистов.

В нидерландском "Фейенорде" зафиксирован второй случай заражения коронавирусом среди футболистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имена игроков не разглашаются. О заражении второго игрока стало известно по результатам тестирования в понедельник. Отмечается, что тест игрока на коронавирус, сданный в пятницу, дал отрицательный результат. В воскресенье "Фейенорд" провел контрольную встречу с роттердамской "Спартой", соперник уже проинформирован о новом случае заражения в "Фейенорде".

О случае первого заражения стало известно на прошлой неделе, с пятницы футболист находится на карантине. По мнению клубного доктора, игрок, у которого был выявлен коронавирус на прошлой неделе, скорее всего, заразил партнера по команде.

Футболисты и персонал клуба вновь пройдут тестирование в пятницу перед второй контрольной игрой против "Твенте".