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Встречу сборных завершили из-за упавшего в обморок судьи

Встречу сборных завершили из-за упавшего в обморок судьи Потерявшего сознание судью экстренно вынесли на носилках
Футбол
31 марта 2021 г. 09:45
Встречу сборных завершили из-за упавшего в обморок судьи
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На матче в рамках отбора на Кубок Африканских Наций между сборными Кот-д'Ивуара и Эфиопии произошла непредвиденная ситуация.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, встречу пришлось завершить досрочно из-за плохого самочувствия главного арбитра матча.

На 81-й минуте матча при счете 3:1 в пользу сборной Кот-д'Ивуара, рефери матча почувствовал недомогание и упал в обморок. Потерявшего сознание судью экстренно вынесли на носилках и передали бригаде медиков.

Игру можно было бы продолжить с резервным арбитром, однако он представлял страну хозяев и потому не имел права обслуживать матч. Представитель ФИФА принял решение досрочно завершить встречу.

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