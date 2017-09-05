Встреча "Карабаха" в Премьер-лиге Азербайджана отложена из-за выездного матча с "Челси"

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла решение касательно двух матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, решение вынесено на основе обращений клубов "Карабах" и "Кяпяз".
Агдамцы попросили отложить матч с "Сабаилем" для лучшей подготовки к предстоящей в Англии встрече первого тура с "Челси" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.
Учитывая это и письмо с согласием противоположной стороны, ПФЛ перенесла матч с 8 сентября на 8 декабря.
Что же касается команды "Кяпяз", ссылаясь на незавершение ремонта на Гянджинском городском стадионе, где проводятся домашние матчи, клуб попросил зарегистрировать домашний матч с "Интером" как выездной.
Учитывая это и письмо "Интера" о согласии, ПФЛ приняла решение о проведении матча 9 сентября на İnter Arena. В IV туре владельцем поля утвердили "Интер", а на матче второго круга с участием обеих клубов владельцем поля утвердили "Кяпяз".
Таким образом, определился график матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана:
9 сентября (суббота)
20:30. "Габала" – "Зиря"
Габалинский городской стадион, 20:30 (CBC Sport/прямая трансляция)
17:00. "Интер" – "Кяпяз"
İnter Arena
10 сентября (воскресенье)
19:00. "Сумгайыт" – "Нефтчи"
Сумгайыт, Kapital Bank Arena (CBC Sport/прямая трансляция).
Sport DepartmentАвтор новости
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