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    Встреча "Карабаха" в Премьер-лиге Азербайджана отложена из-за выездного матча с "Челси"

    Встречу Кяпяз - Интер перенесли в Баку

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла решение касательно двух матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, решение вынесено на основе обращений клубов "Карабах" и "Кяпяз".

    Агдамцы попросили отложить матч с "Сабаилем" для лучшей подготовки к предстоящей в Англии встрече первого тура с "Челси" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

    Учитывая это и письмо с согласием противоположной стороны, ПФЛ перенесла матч с 8 сентября на 8 декабря.

    Что же касается команды "Кяпяз", ссылаясь на незавершение ремонта на Гянджинском городском стадионе, где проводятся домашние матчи, клуб попросил зарегистрировать домашний матч с "Интером" как выездной.

    Учитывая это и письмо "Интера" о согласии, ПФЛ приняла решение о проведении матча 9 сентября на İnter Arena. В IV туре владельцем поля утвердили "Интер", а на матче второго круга с участием обеих клубов владельцем поля утвердили "Кяпяз".

    Таким образом, определился график матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана:

    9 сентября (суббота)

    20:30. "Габала" – "Зиря"

    Габалинский городской стадион, 20:30 (CBC Sport/прямая трансляция)

    17:00. "Интер" – "Кяпяз"

    İnter Arena

    10 сентября (воскресенье)

    19:00. "Сумгайыт" – "Нефтчи"

    Сумгайыт, Kapital Bank Arena (CBC Sport/прямая трансляция).

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