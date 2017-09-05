Встреча "Карабаха" в Премьер-лиге Азербайджана отложена из-за выездного матча с "Челси"

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла решение касательно двух матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, решение вынесено на основе обращений клубов "Карабах" и "Кяпяз".

Агдамцы попросили отложить матч с "Сабаилем" для лучшей подготовки к предстоящей в Англии встрече первого тура с "Челси" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

Учитывая это и письмо с согласием противоположной стороны, ПФЛ перенесла матч с 8 сентября на 8 декабря.

Что же касается команды "Кяпяз", ссылаясь на незавершение ремонта на Гянджинском городском стадионе, где проводятся домашние матчи, клуб попросил зарегистрировать домашний матч с "Интером" как выездной.

Учитывая это и письмо "Интера" о согласии, ПФЛ приняла решение о проведении матча 9 сентября на İnter Arena. В IV туре владельцем поля утвердили "Интер", а на матче второго круга с участием обеих клубов владельцем поля утвердили "Кяпяз".

Таким образом, определился график матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана:

9 сентября (суббота)

20:30. "Габала" – "Зиря"

Габалинский городской стадион, 20:30 (CBC Sport/прямая трансляция)

17:00. "Интер" – "Кяпяз"

İnter Arena

10 сентября (воскресенье)

19:00. "Сумгайыт" – "Нефтчи"

Сумгайыт, Kapital Bank Arena (CBC Sport/прямая трансляция).