Встреча футбольных сборных Аргентины и Бразилии не будет доиграна

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины не будет доигран в воскресенье.

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины не будет доигран в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Южноамериканской конфедерации футбола.

"По решению судьи матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира приостановлен, - говорится в заявлении. - Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира - это соревнование под эгидой ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и дальнейшего развития, находятся в исключительной компетенции этой организации".

Напомним, что в воскресенье в 23:00 стартовал матч между сборными Бразилии и Аргентины, спустя семь минут встреча была прервана вышедшими на поле представителями Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и сотрудниками бразильской полиции. Причиной остановки матча послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро ("Тоттенхэм") и Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), которые представляют клубы Английской премьер-лиги. После этого сборная Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение.