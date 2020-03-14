​Все турниры в Европе могут приостановить до сентября

Европейские турниры, приостановленные из-за эпидемии коронавируса, могут продолжиться не раньше сентября.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что руководители АПЛ и других европейских лиг готовы к тому, что чемпионаты не возобновятся до сентября. УЕФА готов перенести Евро-2020 и остановить проведение футбольных матчей по всему континенту.

Ранее сообщалось, что УЕФА сделает официальное объявление о переносе чемпионата Европы на 2021 год на конференции 17 марта. Изначально Евро-2020 планировалось провести в период с 12 июня по 12 июля.