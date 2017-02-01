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    Все матчи первого тура года I Дивизиона Азербайджана отложены

    В качестве причины приводятся неблагоприятные погодные условия на территории страны

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Все встречи XIV тура I Дивизиона Азербайджана по футболу отложены до 27 февраля.

    Как сообщает Report, решение принято Профессиональной футбольной лигой.

    В качестве причины приводятся неблагоприятные погодные условия на территории страны.

    Это означает, что вторая половина сезона I Дивизиона будет стартовать не сегодня, а с матчей XV тура 10 февраля.

    Отметим, что в XIV туре "Гёязань" должен принять команду "Гарадаг Локбатан", "Сабаиль" - "Миль-Муган", "Шахдаг" - "Закаталу", "Туран Товуз" – клуб "Раван", "Энергетик" – МОИК, "Аксу" – клуб "Бакинец", а "Шарурспор" - "Шемкир". 

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