Все матчи первого тура года I Дивизиона Азербайджана отложены

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Все встречи XIV тура I Дивизиона Азербайджана по футболу отложены до 27 февраля.

Как сообщает Report, решение принято Профессиональной футбольной лигой.

В качестве причины приводятся неблагоприятные погодные условия на территории страны.

Это означает, что вторая половина сезона I Дивизиона будет стартовать не сегодня, а с матчей XV тура 10 февраля.

Отметим, что в XIV туре "Гёязань" должен принять команду "Гарадаг Локбатан", "Сабаиль" - "Миль-Муган", "Шахдаг" - "Закаталу", "Туран Товуз" – клуб "Раван", "Энергетик" – МОИК, "Аксу" – клуб "Бакинец", а "Шарурспор" - "Шемкир".