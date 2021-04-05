Все хозяева Евро-2020 заявили о готовности проводить матчи со зрителями

Все хозяева Евро-2020 заявили о готовности проводить матчи со зрителямиВсе 12 городов, которые летом должны принять чемпионат Европы по футболу, уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что допустят на стадионы хотя бы небольшое коли

Все 12 городов, которые летом должны принять чемпионат Европы по футболу, уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что допустят на стадионы хотя бы небольшое количество болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Издание отмечает, что организаторы чемпионата должны были до 7 апреля уведомить об этом УЕФА, в противном случае они рисковали потерять право на проведение игр турнира. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что не допустит проведения матчей чемпионата Европы при пустых трибунах.

По информации газеты, некоторые города из-за местных санитарных ограничений пока могут гарантировать квоту лишь в 10% от вместимости арены, но УЕФА не удовлетворяет эта цифра.

Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА.

Напомним, что Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.