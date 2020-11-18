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Все футболисты украинского клуба заразились коронавирусом

Все футболисты украинского клуба заразились коронавирусом Ближайший матч 10-го тура УПЛ "Олимпик" - "Заря", который запланирован на 21-е ноября, находится под угрозой отмены.
Футбол
18 ноября 2020 г. 18:28
Все футболисты украинского клуба заразились коронавирусом

Ближайший матч 10-го тура УПЛ "Олимпик" - "Заря", который запланирован на 21-е ноября, находится под угрозой отмены.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport.ua, в команде "Олимпик" произошла вспышка COVID-19.

Положительные тесты на коронавирус получили почти все футболисты. Таким образом, команда Игоря Климовского вряд ли сможет собрать 13 здоровых футболистов, необходимых для заявки на матч. Сейчас вся команда "Олимпика" отправится на самоизоляцию, а судьбу матча "Олимпик" - "Заря" решит УПЛ.

После 9-ти сыгранных туров донецкий "Олимпик" занимает шестое место в УПЛ, имея в активе 13 очков.

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