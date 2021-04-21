Все английские команды объявили о выходе из футбольной Суперлиги - ОФИЦИАЛЬНО

Английские футбольные клубы "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" вышли из состава Суперлиги

Английские футбольные клубы "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" вышли из состава Суперлиги.

Как передает Report, об этом сообщают пресс-службы команд.

Ранее о выходе из состава Суперлиги объявил английские клубы "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, Суперлигу в скором времени покинут итальянские "Милан" и "Интер".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.