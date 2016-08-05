 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Изменилось место проведения первой игры "Габалы" с "Марибор"

    О своем решении УЕФА официально объявит до конца дня

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Изменилось место проведения первой игры между командами "Габала" и "Марибор" (Словения) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

    Об этом Report заявил главный менеджер клуба Заур Азизов.

    По его словам, о своем решении УЕФА официально объявит до конца дня.

    Согласно жеребьевке, первый матч предусматривалось провести в Словении, затем его решили провести в Баку, объяснив это тем, что в тот же день другой представитель Азербайджана в Евролиге - "Карабах" будет в отъезде.

    Домашние игры "Габала" и "Карабах" проводят в Баку. По регламенту УЕФА, проводить в одном городе две игры в один и тот же день нельзя.

    Отметим, что первые встречи пройдут 18 августа, а ответные игры - через неделю. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi