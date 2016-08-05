Изменилось место проведения первой игры "Габалы" с "Марибор"

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Изменилось место проведения первой игры между командами "Габала" и "Марибор" (Словения) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Об этом Report заявил главный менеджер клуба Заур Азизов.

По его словам, о своем решении УЕФА официально объявит до конца дня.

Согласно жеребьевке, первый матч предусматривалось провести в Словении, затем его решили провести в Баку, объяснив это тем, что в тот же день другой представитель Азербайджана в Евролиге - "Карабах" будет в отъезде.

Домашние игры "Габала" и "Карабах" проводят в Баку. По регламенту УЕФА, проводить в одном городе две игры в один и тот же день нельзя.

Отметим, что первые встречи пройдут 18 августа, а ответные игры - через неделю.